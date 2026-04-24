Finali di Eurocup 2 Reggio BiC travolge i London Titans

La squadra di Reggio Calabria ha iniziato con una vittoria le Finali di Eurocup 2, battendo i London Titans davanti al proprio pubblico al PalaCalafiore. La partita si è conclusa con il punteggio di 72-45 in favore della formazione locale, che ha dominato l’incontro fin dai primi minuti. Questa vittoria permette alla squadra di aprire al meglio la fase finale del torneo, con un esordio convincente.

Parte con il piede giusto l’avventura della Reggio BiC alle Finali di Eurocup 2. Davanti al pubblico amico del PalaCalafiore, la formazione reggina supera con autorità i London Titans con il punteggio di 72-45, conquistando una vittoria fondamentale all’esordio della competizione.L’avvio di gara.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio BiC, presentate le finali di Eurocup 2: tre giorni di grande sport al centro dell’EuropaUn’atmosfera carica di orgoglio, emozione e grande senso di responsabilità ha accompagnato la presentazione ufficiale delle Finali di Eurocup 2, che... Basket in carrozzina: Reggio Calabria BiC sfida Sassari, sguardo all’Eurocup 2 in casa.Sassari-Reggio Bic: Una Trasferta Insidiosa e l’Eurocup 2 all’Orizzonte La Reggio Calabria BiC si prepara a una trasferta impegnativa sul campo della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket in carrozzina: a Sassari le finali di Eurocup 1; Presentate le finali di Eurocup; Sassari palcoscenico delle finali di Eurocup 1: tutto pronto per il via di domani; Reggio Bic, orgoglio e rammarico: contro Cantù sfuma tutto nel finale. Ora testa all’Eurocup 2. Reggio Bic, esordio vincente alle Finali di Eurocup 2: travolti i London TitansParte con il piede giusto l’avventura della Reggio Bic alle Finali di Eurocup 2. Davanti al pubblico amico del PalaCalafiore, la formazione reggina supera con autorità i London Titans con il punteggio ... strettoweb.com Reggio BIC, presentate le Finali di Eurocup 2: Reggio Calabria pronta a vivere un evento storicoUn’atmosfera carica di orgoglio, emozione e grande senso di responsabilità ha accompagnato la presentazione ufficiale delle Finali di Eurocup 2, che si ... ilmetropolitano.it Basket A Sassari protagoniste le migliori squadre europee di pallacanestro in carrozzina per le finali di Eurocup 1 facebook