Basket in carrozzina | Reggio Calabria BiC sfida Sassari sguardo all’Eurocup 2 in casa

La Reggio Calabria BiC affronta domani la Dinamo Sassari in trasferta, una sfida decisiva per mantenere vivo il sogno di qualificarsi all’Eurocup 2, mentre i giocatori si allenano con intensità nella palestra di via Amalfi, consapevoli dell’importanza di questa partita.

Sassari-Reggio Bic: Una Trasferta Insidiosa e l’Eurocup 2 all’Orizzonte. La Reggio Calabria BiC si prepara a una trasferta impegnativa sul campo della Dinamo Sassari, capolista del campionato di basket in carrozzina. L’incontro, in programma questo fine settimana, è un test importante per la squadra calabrese, che guarda anche all’imminente Eurocup 2 ospitata a Reggio Calabria in aprile. L’allenatore, coach Cugliandro, sottolinea la solidità dell’avversario sardo e l’importanza di affrontare la sfida con determinazione. La Sfida a Sassari: Analisi Tattica e Spirito Combattivo. La Dinamo Sassari si presenta all’appuntamento come una delle formazioni più in forma del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

#Reggio-BiC- Bergamo || La Reggio BiC ha battuto Bergamo in trasferta con una prestazione solida.

