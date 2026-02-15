Il Messina sfiora il colpaccio contro la Reggina nel derby dello Stretto

Il Messina di Vincenzo Feola ha conquistato un punto nel derby dello Stretto contro la Reggina, terminato 1-1 allo stadio “Granillo”. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando i padroni di casa hanno sfiorato il gol della vittoria, ma il portiere ospite ha parato un rigore decisivo.

L'attesa partita è terminata sul punteggio di 1 a 1. Al gol di Tedesco per i giallorossi, gli amaranto hanno risposto con la rete di Palumbo nel palpitante finale Il Messina di mister Vincenzo Feola ha pareggiato (1-1), allo stadio "Granillo", il derby dello Stretto contro la Reggina, valido per la 24^ giornata del campionato di Serie D. Amaranto subito vicini al gol con la punizione di Di Grazia, che si stampa sulla traversa. Partita nervosa e con diverse interruzioni. Sugli sviluppi di un angolo, termina alta la conclusione di Mungo da favorevole posizione. In una delle prime incursioni offensive, i giallorossi reclamano per un leggero tocco in area di Fofana su Tourè, l'arbitro non ravvisa irregolarità.