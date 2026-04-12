La Redel Reggio Calabria si prepara a una serie di tre partite decisive per qualificarsi ai playoff, iniziando con una trasferta contro il Monopoli. La squadra cerca di superare le difficoltà legate al virus che ha colpito alcuni giocatori e di mantenere alta la posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per proseguire nel torneo.

La Redel Reggio Calabria punta a consolidare il proprio percorso verso la post-season attraverso un trittico di incontri cruciali, partendo dalla sfida fuori casa contro il Monopoli. Dopo il successo ottenuto al PalaCalafiore, il gruppo neroarancio deve superare le recenti difficoltà fisiche per mantenere alta la concentrazione in vista dei playoff, previsti dal 27 aprile. Il superamento della crisi sanitaria e la ricerca della continuità. Il clima all’interno del gruppo è stato influenzato pesantemente da un virus che ha colpito più della metà dei componenti della squadra nelle ultime settimane. Questa situazione, unita ad alcuni problemi fisici legati a infortuni, ha impedito alla formazione di mantenere la consueta regolarità negli allenamenti collettivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Redel Reggio, sfida al Monopoli: superare il virus per i playoff

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