Basket | Redel Reggio Calabria sfida a Mola per blindare la vetta e continuare la striscia di vittorie

La Redel Reggio Calabria affronta oggi il Mola Basket in Puglia in una partita decisiva. La squadra di coach Cavina punta a blindare la vetta e mantenere la serie positiva, anche se il match si prevede difficile. La classifica è ancora in equilibrio e ogni vittoria conta, soprattutto in un campo come quello di Mola, dove i padroni di casa vogliono sorprendere i leader della serie B.

La Redel Reggio Calabria, attualmente in testa alla classifica a pari merito, affronta una sfida cruciale sul campo del Mola Basket in Puglia, una partita che si preannuncia tutt’altro che scontata nonostante il divario in graduatoria. Il match, in programma per oggi, 7 febbraio 2026, alle ore 18:00 al PalaPinto di Mola (BA), rappresenta per la squadra di Giulio Cadeo una nuova occasione per consolidare il proprio primato e continuare la striscia di nove vittorie consecutive che sta caratterizzando la sua stagione. La trasferta, tuttavia, richiede massima concentrazione, poiché il Mola Basket, pur navigando nelle zone basse della classifica, ha dimostrato di possedere un potenziale in grado di creare difficoltà agli avversari, come testimoniato dai successi ottenuti contro Molfetta, Monopoli e Corato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Basket, la Viola va a Mola per continuare la sua corsa: la presentazione del matchQuarta tappa del girone di ritorno, nuova trasferta pugliese per la Redel Reggio Calabria che rende visita al Mola Basket, che cerca la sua prima vittoria dell’anno solare, riprovandoci di fronte al p ... strettoweb.com

Serie B - Matteo Marangon nuovo acquisto della Redel RCMatteo Marangon é un nuovo giocatore della Redel Reggio Calabria, la nota del club: La Redel Reggio Calabria comunica l’innesto del giocatore, classe 2004, ... pianetabasket.com

Matteo Marangon é un nuovo giocatore della Redel Reggio Calabria La Redel Reggio Calabria comunica l’innesto del giocatore, classe 2004, Matteo Marangon. Reduce dalla prima parte di campionato disputata con la canotta degli Svincolati Milazzo, nella facebook

Vittoria della Sideco Basketball Lamezia contro la Redel Viola Reggio x.com