Record mondiale per ‘Michael’ | 39,5 milioni di dollari al box office

Il film biografico sul Re del Pop, distribuito dalla Lionsgate, ha conquistato il primo posto al box office nazionale nel giorno di apertura, superando facilmente la concorrenza. Con un incasso di 39,5 milioni di dollari, ha stabilito un record mondiale, secondo quanto riferito. La pellicola ha attirato un grande pubblico fin dal primo giorno, battendo tutti i film concorrenti nelle classifiche di venerdì.

Michael ha detto al resto del botteghino nazionale di “batterlo”, visto che il film biografico della Lionsgate sul Re del Pop si è facilmente assicurato il primo posto nelle classifiche di venerdì. Michael di Antoine Fuqua ha incassato 39,5 milioni di dollari nel giorno di apertura in 3.955 sale nordamericane. Le prime proiezioni indicano che il film incasserà tra i 90 e i 100 milioni di dollari entro domenica. Questo risultato rappresenta di gran lunga il miglior debutto per un film biografico musicale, superando “Bohemian Rhapsody” del 2018 (51 milioni di dollari) e “Straight Outta Compton” del 2015 (60 milioni di dollari). Michael ha bisogno di volare alto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Record mondiale per ‘Michael’: 39,5 milioni di dollari al box office The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Sydney Sweeney: “The Housemaid” trionfa al box office mondiale e supera i 350 milioni di dollari. Sequel in arrivo.Sydney Sweeney vede il suo thriller psicologico “The Housemaid” superare i 350 milioni di dollari al box office mondiale, consolidando un successo... Box Office USA: Ghostface riscrive la storia. Scream 7 debutta con un record da 64 milioni di dollariIl weekend del debutto di Scream 7 si è trasformato in una marcia trionfale per Paramount e Spyglass. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Michael, il biopic sul Re del Pop: dagli esordi nei Jackson 5 al trionfo di Thriller; Michael è già un successo in Italia! Tre milioni in tre giorni; Michael Jackson si scatena in 680 cinema; Affare di famiglia? I Jackson difendono il biopic Michael. Record mondiale per 'Michael': 39,5 milioni di dollari al box officeMichael ha detto al resto del botteghino nazionale di batterlo, visto che il film ... msn.com Con questo test, la Cina batte il precedente record mondiale e entra a far parte di un ristretto gruppo di nazioni che hanno dimostrato la capacità di perforare il ghiaccio in profondità nelle regioni polari - facebook.com facebook Montani regina del Trap: oro e record mondiale per la cremonese al Cairo x.com