Sydney Sweeney | The Housemaid trionfa al box office mondiale e supera i 350 milioni di dollari Sequel in arrivo

Sydney Sweeney può sorridere: il suo film “The Housemaid” ha superato i 350 milioni di dollari al botteghino mondiale. Un risultato che nessuno si aspettava, e che ora apre le porte a un sequel già annunciato. La giovane attrice italiana, nota per i ruoli in serie tv e film, si prepara a bissare il successo con un thriller psicologico che sta conquistando il pubblico in tutto il mondo.

Sydney Sweeney vede il suo thriller psicologico “The Housemaid” superare i 350 milioni di dollari al box office mondiale, consolidando un successo inaspettato e proiettandosi verso il record personale di incassi dell’attrice. Il film, diretto da Paul Feig, continua a sorprendere con performance eccezionali soprattutto in mercati come il Brasile, alimentando i piani per un sequel già in fase di sviluppo. Il momento di gloria per Sydney Sweeney al cinema è innegabile. “The Housemaid” ha infranto le aspettative, diventando un vero e proprio fenomeno al botteghino. Lionsgate ha confermato che il film ha incassato complessivamente 354,7 milioni di dollari, suddivisi tra 231 milioni nei mercati internazionali e 123,7 milioni nel solo mercato statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lionsgate annuncia il sequel di The Housemaid, intitolato The Housemaid’s Secret, tratto dal secondo romanzo della trilogia di Freida McFadden.

Lionsgate ha annunciato ufficialmente la produzione di The Housemaid 2, il sequel diretto a proseguire la storia tratta dai romanzi di Freida McFadden.

