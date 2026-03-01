Box Office USA | Ghostface riscrive la storia Scream 7 debutta con un record da 64 milioni di dollari

Il film Scream 7 ha aperto il weekend con un incasso di 64 milioni di dollari negli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record di debutto per la saga. La pellicola è stata distribuita da Paramount e Spyglass, che hanno registrato una forte risposta del pubblico al suo primo fine settimana nelle sale. La produzione si inserisce come protagonista tra le uscite cinematografiche più di successo di questa stagione.

Il weekend del debutto di Scream 7 si è trasformato in una marcia trionfale per Paramount e Spyglass. Il settimo capitolo della saga slasher ha incassato 64.1 milioni di dollari nel Box Office USA, segnando il miglior debutto di sempre per il franchise e superando di gran lunga i 44.4 milioni del precedente capitolo. A livello globale, invece, il film ha già sfiorato la barriera dei 100 milioni, chiudendo il weekend a quota 97.2 milioni di dollari. Non si tratta solo del miglior esordio per la saga, ma di un risultato che riscrive le statistiche della major e del genere horror: Nonostante le polemiche online legate al casting nei mesi passati, il ritorno di Neve Campbell e la regia di Kevin Williamson hanno catalizzato l'attenzione del pubblico.