Record di scalata della Redoute! Pogacar e Seixas spaccano il cronometro miglioramento monumentale

Tadej Pogacar e Paul Seixas hanno stabilito nuovi record sulla Redoute, la salita storica delle corse ciclistiche. I due atleti hanno realizzato tempi eccezionali, migliorando notevolmente i risultati precedenti. La loro performance ha attirato l'attenzione degli appassionati, portando un clima di grande entusiasmo lungo la salita. Entrambi hanno mostrato una condizione fisica superiore, spingendosi oltre i limiti noti di questa salita.

Il capitano della UAE Emirates non è riuscito a fare il vuoto nei confronti del 19enne, reduce dal trionfo al Giro dei Paesi Baschi e alla Freccia Vallone, che hanno portato a dipingerlo come l’erede designato del balcanico. Il ritmo indiavolato tenuto dalla coppia lungo i 1600 metri km al 9,3% di pendenza media (con punte del 22%) ha permesso di realizzare il record di scalata: Pogacar e Seixas hanno percorso la Redoute con l’eccezionale tempo di 3’45”. Pogacar è transitato davanti e quindi formalmente il primato è suo, ritoccando di tredici secondi la precedente prestazione di riferimento che il quattro volte vincitore del Tour de France aveva siglato dodici mesi fa in Belgio.🔗 Leggi su Oasport.it

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