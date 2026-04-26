ReAct festival occhio all’ambiente

Oggi alla Casa delle Culture di Ancona si svolge il ReAct Festival, una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione ambientale. L’evento comprende musica, incontri, laboratori e quiz, offrendo un programma vario e interattivo. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge tutto il giorno, a partire dalle 9 del mattino, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità su temi legati alla tutela del pianeta.

Musica, incontri, laboratori, quiz e molto altro oggi alla Casa delle Culture di Ancona. Per l’intera giornata, dalle ore 9.45 (ingresso gratuito), gli spazi dell’ex Mattatoio in via Vallemiano ospiteranno infatti la seconda edizione di "ReAct — Festival delle Azioni Sostenibili". Dopo l’accoglienza e il benvenuto ai partecipanti, alle ore 10 prenderà il via lo ‘Human Bingo’, mentre dalle ore 10.30 alle 12 è previsto il clean-up collettivo che coinvolgerà gli spazi pubblici dell’intero quartiere. A mezzogiorno è in programma un momento dedicato alla divulgazione scientifica sui temi del festival a cura di Impronta Animale APS. Dall’una alle due pranzo scientifico ‘Eco-ansia’, in compagnia della dottoressa Elisa Scataglini, psicologa clinica, appuntamento a cura di Impronta Animale APS.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "ReAct festival", occhio all’ambiente [Review] How to Survive in Ancient Rome (L. J. Trafford) Summarized Notizie correlate ReAct, il festival delle azioni sostenibili, torna ad Ancona alla Casa delle CultureANCONA - Domenica 26 aprile, con il patrocinio del Comune di Ancona, la Casa delle Culture ospita la seconda edizione di ReAct, il festival dedicato... ECO FESTIVAL. Riccione in campo per l’ambienteIl Riccione mette il pallone al servizio del pianeta con l’Eco Football Festival ’Insieme per la Terra’, sabato e domenica allo stadio ’Nicoletti’.