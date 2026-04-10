Sabato e domenica si tiene allo stadio Nicoletti di Riccione l’Eco Football Festival ’Insieme per la Terra’, un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale attraverso il calcio. L’iniziativa coinvolge diverse attività che uniscono sport e rispetto per l’ambiente, invitando la comunità a partecipare e riflettere sulle pratiche sostenibili. L’evento si svolge nel fine settimana, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più consapevoli in ambito ecologico.

Il Riccione mette il pallone al servizio del pianeta con l’Eco Football Festival ’Insieme per la Terra’, sabato e domenica allo stadio ’Nicoletti’. Un weekend in cui i giovani dagli 8 agli 11 anni, le famiglie e tutta la città diventano protagonisti di una festa in cui sport e sostenibilità si intrecciano come in una perfetta azione di squadra. "Lo sport non è solo vittorie e gol – sottolinea il presidente Roberto Carnevali – è educazione, comunità e consapevolezza. Questo festival è il nostro modo di far crescere ragazzi e territorio insieme". Tra partite su 12 campi, laboratori nel Green Village, musica, giochi e prodotti locali, ogni azione diventa un piccolo passo verso la cura della Terra: meno plastica, più riciclo, mobilità condivisa e compensazione delle emissioni con Blue Carbon Credits. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ECO FESTIVAL. Riccione in campo per l’ambiente

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