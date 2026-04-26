Domani, l'OraSì Basket Ravenna affronta in trasferta la Pielle Livorno nell'ultima partita della regular season. La gara si svolge nel contesto del campionato di basket e rappresenta la sfida conclusiva prima dei playoff. La squadra di Ravenna cerca di ottenere una vittoria per chiudere al meglio il torneo, mentre gli avversari giocano in casa per consolidare la loro posizione in classifica.

? Cosa sapere L'OraSì Basket Ravenna affronta la Pielle Livorno domani in trasferca per la regular season.. Il tecnico Auletta punta su difesa e coesione per superare l'invincibilità dei padroni di casa.. La sfida decisiva per l’OraSì Basket Ravenna si gioca domani a Livorno, dove il gruppo giallorosso affronta la Pielle Livorno per chiudere la stagione regolare in trasferta. Il viaggio verso la Toscana rappresenta il test più duro per la squadra allenata da Auletta, che deve misurarsi con una formazione capace di lottare stabilmente nelle zone alte della classifica sin dall’inizio del campionato. La trasferiera livornese è nota per essere un terreno estremamente ostico, considerando che i padroni di casa hanno subito soltanto una sconfitta nel proprio palazzetto, avvenuta però solo allo scadere di una gara precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna sfida l’invincibile Livorno: missione finale per Auletta

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