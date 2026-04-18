Nel torneo ATP 500 di Monaco, il match tra Alex Molcan e Ben Shelton si svolgerà alle 15:00 di sabato 18 aprile 2026. Entrambi i giocatori sono arrivati in semifinale e si contenderanno l'accesso alla finale del torneo. La partita rappresenta un momento importante per entrambi, che cercano di proseguire la loro avventura nel torneo sulla terra battuta.

Il campo di Monaco si prepara a ospitare un confronto decisivo per il pass è alla finale dell’ATP 500: alle ore 15:00 di questo sabato 18 aprile 2026, Alex Molcan sfiderà Ben Shelton. Il tennista slovacco punta a consolidare una prestazione quasi perfetta in questa settimana sulla terra rossa, mentre l’atleta di Atlanta cerca di confermare il suo ottimo stato di forma stagionale. La scalata dello slovacco contro la forza del secondo testa di serie. Per il ventottenne Molcan, il torneo sta prendendo una piega straordinaria. Il giocatore ha già collezionato cinque vittorie tra le fasi preliminari e il tabellone principale, dimostrando una solidità tale da aver perso soltanto un set nell’intero percorso finora affrontato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco ATP: Molcan sfida l’invincibile Shelton per la finale

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