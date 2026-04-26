Ravenna arrestato il molestatore che sfidava la legge

A Ravenna, un uomo di 30 anni è stato arrestato in relazione a una serie di atti persecutori commessi il 24 aprile. Le autorità hanno identificato il sospettato e proceduto alla sua detenzione, dopo aver raccolto elementi che lo collegano alle violazioni. L'arresto segue un'indagine avviata per tutelare la vittima e verificare le circostanze dell'episodio. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e interventi da parte delle forze dell'ordine.

? Cosa sapere Arrestato a Ravenna il trentenne indiziato per atti persecutori dopo le violazioni del 24 aprile.. La Corte di Appello di Bologna revoca i domiciliari disponendo la detenzione in carcere.. La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha condotto l’arresto di un uomo di 30 anni nel pomeriggio del 24 aprile a Ravenna, dopo che il soggetto, già regolare sul territorio nazionale, aveva ripetutamente ignorato i vincoli imposti dalla Corte di Appello di Bologna. Il provvedimento, emesso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Bologna, è giunto a seguito delle continue violazioni della misura cautelare precedentemente stabilita dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ravenna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, arrestato il molestatore che sfidava la legge Notizie correlate Arrestato il molestatore seriale: seguiva le donne fino a casaAltopascio (Lucca), 24 aprile 2026 – Dopo un’indagine lampo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni di origini tunisine, senza fissa dimora... Orban sotto assedio: il crollo del leader che sfidava l’EuropaL’uomo che per anni è stato il fulcro delle tensioni tra Budapest e Bruxelles si ritrova oggi isolato e costretto a gestire una pesante sconfitta...