Orban sotto assedio | il crollo del leader che sfidava l’Europa

Il leader che per anni ha rappresentato una posizione di rottura tra Budapest e Bruxelles si trova ora in una situazione difficile, con un crescente isolamento. Dopo aver affrontato numerosi scontri con le istituzioni europee, ha subito una pesante sconfitta alle urne, che ne ridimensiona l’influenza politica. La sua strategia di fronte alle pressioni esterne e alle sfide interne sembra aver incontrato ostacoli insormontabili.

L’uomo che per anni è stato il fulcro delle tensioni tra Budapest e Bruxelles si ritrova oggi isolato e costretto a gestire una pesante sconfitta elettorale. Viktor Orban, nato il 31 maggio 1963 nella città di Szekesfehervar, deve affrontare un esito che mette in discussione la tenuta del suo sistema dopo decenni di potere quasi assoluto. La scena che lo ha definito agli occhi del mondo risale al vertice di Riga nel 2015, quando Jean-Claude Juncker, allora guida della Commissione europea, lo accolse con un commento scherzoso sul suo ruolo di leader autoritario, accompagnato da una pacca sulla spalla davanti ai flash dei fotografi. Quella battuta divenne l’etichetta indelebile di una parabola politica iniziata con l’entusiasmo liberale e culminata in una posizione di totale scontro con le istituzioni europee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orban sotto assedio: il crollo del leader che sfidava l’Europa Ungheria: Orbán sotto assedio, l’oro ucraino innesca la guerra freddaLe tensioni politiche in Ungheria hanno raggiunto il punto di rottura mentre la campagna elettorale si avvicina al suo epilogo. Ungheria, Vance: "Orbán il leader più influente in Europa, un modello per il continente"Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è in Ungheria nel tentativo di ribaltare le sorti di una campagna elettorale in cui Viktor Orbán, in...