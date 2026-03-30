Nella giornata della Domenica delle Palme, si è verificato un furto in una casa nella zona di Licinella, a Capaccio Paestum. La notizia si aggiunge a un crescente numero di tentativi e furti avvenuti negli ultimi giorni nella stessa area, suscitando preoccupazione tra i residenti. Nessuna informazione è stata ancora fornita sull’identità dei responsabili o sui danni subiti.

Ancora un furto in abitazione nella zona di Licinella, a Capaccio Paestum, dove aumenta la preoccupazione tra i residenti a seguito di una serie di incursioni registrate negli ultimi giorni. L’ultimo caso si è verificato nella giornata di ieri, domenica 29 marzo, in concomitanza con la Domenica delle Palme. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti si sarebbero introdotti in un appartamento situato al piano superiore di una palazzina, riuscendo poi ad accedere anche ad altri due alloggi sottostanti. I malviventi avrebbero agito approfittando dell’assenza dei proprietari, tutti fuori casa per il consueto pranzo domenicale. Le tre abitazioni risultano essere occupate da membri della stessa famiglia: al momento del furto, tuttavia, nessuno era presente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Furto nel giorno della Domenica delle Palme: svaligiata una casa

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