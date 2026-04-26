Rastrellamenti e centri di detenzione | la verità sui campi di Salò

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Ferrara si terrà la presentazione di un volume scritto da Carlo Spartaco Capogreco, pubblicato dall’Isco, dedicato ai campi di Salò. Il libro analizza le modalità dei rastrellamenti e le condizioni dei centri di detenzione di quell’epoca. L’evento offrirà l’occasione per approfondire aspetti storici legati a quegli eventi e alle strutture utilizzate in quel periodo.

? Cosa sapere Domani a Ferrara l'Isco presenta il volume di Carlo Spartaco Capogreco sui campi di Salò.. La ricerca mappa i centri di detenzione provinciali gestiti dal regime fascista dal 1943.. Domani pomeriggio alle 16.30, l’Istituto di Storia Contemporanea situato in Vicolo S. Spirito 11 a Ferrara ospiterà la presentazione del volume I campi di Salò (Einaudi, 2025), opera curata da Carlo Spartaco Capogreco. L’appuntamento, organizzato congiuntamente dall’Isco e dal Meis nell’ambito delle celebrazioni per il XXV Aprile, porterà alla luce una ricostruzione dettagliata dell’internamento ebraico gestito dalla di Salò a partire dal primo dicembre 1943.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Rastrellamenti e centri di detenzione: la verità sui campi di Salò

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