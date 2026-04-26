Rastrellamenti e centri di detenzione | la verità sui campi di Salò
Domani a Ferrara si terrà la presentazione di un volume scritto da Carlo Spartaco Capogreco, pubblicato dall’Isco, dedicato ai campi di Salò. Il libro analizza le modalità dei rastrellamenti e le condizioni dei centri di detenzione di quell’epoca. L’evento offrirà l’occasione per approfondire aspetti storici legati a quegli eventi e alle strutture utilizzate in quel periodo.
? Cosa sapere Domani a Ferrara l'Isco presenta il volume di Carlo Spartaco Capogreco sui campi di Salò.. La ricerca mappa i centri di detenzione provinciali gestiti dal regime fascista dal 1943.. Domani pomeriggio alle 16.30, l’Istituto di Storia Contemporanea situato in Vicolo S. Spirito 11 a Ferrara ospiterà la presentazione del volume I campi di Salò (Einaudi, 2025), opera curata da Carlo Spartaco Capogreco. L’appuntamento, organizzato congiuntamente dall’Isco e dal Meis nell’ambito delle celebrazioni per il XXV Aprile, porterà alla luce una ricostruzione dettagliata dell’internamento ebraico gestito dalla di Salò a partire dal primo dicembre 1943.🔗 Leggi su Ameve.eu
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La Banda Piccini ha accompagnato la fiaccolata del 25 Aprile partita da Migliarina, offrendo un contributo musicale che ha dato ritmo e solennità al corteo dedicato al ricordo dei rastrellamenti nazifascisti del 1944. Le sue note hanno affiancato i vessilli dell’AN - facebook.com facebook
Il #24aprile si commemora il #genocidioarmeno. I rastrellamenti turchi iniziarono la notte tra il 23 e il 24-4-1915. Questa strage di 1,5 mln di armeni cattolici, una delle più grandi della storia e troppo spesso ignorata, non è ancora stata riconosciuta dal mondo c x.com