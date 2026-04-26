’I campi di Salò’ e l’internamento ebraico

Domani alle 16.30 presso l’Istituto di Storia Contemporanea si terrà la presentazione del libro ’I campi di Salò’ di Carlo Spartaco Capogreco, pubblicato da Einaudi nel 2025. Il volume analizza l’internamento degli ebrei nei campi di Salò durante la seconda guerra mondiale, offrendo un approfondimento storico su un periodo di violenze e restrizioni. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla storia contemporanea e alle vicende legate a quel periodo.

’I campi di Salò’ (Einaudi, 2025) di Carlo Spartaco Capogreco. Domani, alle 16.30 presso l’Istituto di Storia Contemporanea (Vicolo S. Spirito 11, Ferrara) viene presentato il volume intitolato ’I campi di Salò’ (Einaudi, 2025) di Carlo Spartaco Capogreco, professore ordinario di Storia contemporanea dell’Università della Calabria e consigliere scientifico del Centro di documentazione ebraica contemporanea, della rivista "Mondo contemporaneo" e del Coordinamento nazionale "Paesaggi della memoria". L’idea che sta alla base di questo libro è, anzitutto, quella di fornire al lettore – dopo un rapido richiamo alle vicende dell’antisemitismo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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