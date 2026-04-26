Raptors in rimonta | Barnes decide il duello difensivo contro Cleveland

Durante una partita tra i Toronto Raptors e Cleveland, Scottie Barnes ha segnato il canestro che ha deciso il punteggio finale di 93-89 a favore dei Raptors. Barnes ha anche svolto un ruolo chiave in difesa nel corso della partita, contribuendo alla rimonta della squadra. La sfida si è conclusa con i Raptors che hanno ottenuto la vittoria negli ultimi minuti.

? Cosa sapere Scottie Barnes segna il punto decisivo portando i Toronto Raptors al 93-89 contro Cleveland.. La vittoria pareggia la serie sul 2-2 dopo il successo dei canadesi in Gara 4.. Con un punteggio di 93-89, i Toronto Raptors hanno pareggiato la serie contro i Cleveland Cavaliers in Gara 4, riportando il bilancio complessivo sul 2-2 dopo l’eliminazione dei padroni di casa. La sfida si è trasformata in un duello difensivo dove la capacità di contenere l’avversario ha superato la fluidità offensiva di entrambi i contendenti. In una serata caratterizzata da una scarsa precisione al tiro, le squadre non sono riuscite a trovare il ritmo necessario per esprimere appieno il proprio potenziale tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raptors in rimonta: Barnes decide il duello difensivo contro Cleveland Notizie correlate Harden in campo con il pollice rotto, Cleveland rimonta e resiste a BrooklynUna partita emozionante tra Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets si conclude con una vittoria dei Cavaliers per 106-102, grazie a un finale ricco di... Philadelphia schiaccia Boston: muro difensivo e rimonta incredibile?? Cosa sapere Philadelphia recupera 32 punti contro Boston grazie a una difesa che limita i Celtics.