Harden in campo con il pollice rotto Cleveland rimonta e resiste a Brooklyn

Nella sfida tra Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets, Harden ha giocato nonostante il pollice rotto, mentre i Cavaliers sono riusciti a rimontare e conquistare la vittoria con il punteggio di 106-102. La partita è stata caratterizzata da un finale molto combattuto, con entrambe le squadre che hanno lottato fino all'ultimo possesso.

Una partita emozionante tra Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets si conclude con una vittoria dei Cavaliers per 106-102, grazie a un finale ricco di tensione e strategia. Nonostante le assenze di giocatori chiave, entrambe le squadre hanno dato vita a un incontro intenso, caratterizzato da episodi decisivi negli ultimi minuti e da performances notevoli di alcuni atleti. Nel primo tempo, Brooklyn Nets mostrano un ritmo superiore, chiudendo la prima metà di gioco in vantaggio di 14 punti con un punteggio di 56-42. La squadra mostra un'efficacia offensiva, con un tasso di precisione del 50% dal campo (2142). Al rientro dagli spogliatoi, i Cavaliers si sono dimostrati più determinati e sono riusciti a invertire il trend, portandosi a meno di tre minuti dalla fine con un vantaggio di +8.