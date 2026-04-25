Philadelphia schiaccia Boston | muro difensivo e rimonta incredibile

Nella partita tra Philadelphia e Boston, i padroni di casa sono riusciti a recuperare 32 punti di svantaggio e a portare a casa la vittoria. La squadra di Philadelphia ha imposto un forte ritmo difensivo, limitando le azioni offensive dei Celtics e favorendo una rimonta che ha sorpreso gli spettatori. La partita si è conclusa con la squadra di Philadelphia che ha vinto grazie a una rimonta sorprendente, nonostante l’inizio difficile.

?? Cosa sapere Philadelphia recupera 32 punti contro Boston grazie a una difesa che limita i Celtics. Il sistema di Nick Nurse neutralizza i tiri da tre di Tatum e Brown. Philadelphia ha ribaltato un deficit di 32 punti nella seconda sfida della serie contro Boston, dimostrando una tenuta difensiva che riscrive i presupposti del confronto attuale. Dopo una prima partita dominata dai Celtics, i Sixers hanno trasformato radicalmente il volto della competizione durante la seconda sfida, passando dal .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Philadelphia schiaccia Boston: muro difensivo e rimonta incredibile Notizie correlate Playoff NBA: Boston sfida Philadelphia senza Embiid nel derby del ritmoI Boston Celtics affrontano oggi, domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:00, i Philadelphia 76ers per l’inizio della serie al primo turno dei Playoffs. Doncic-Lebron stellari, i Lakers stendono Houston: 7ª vittoria di fila. Boston schiaccia i WarriorsLuka Doncic è on fire: sfiora la tripla doppia con 40 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, e regala ai Lakers la settima vittoria consecutiva.