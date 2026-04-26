Rapine in casa e vittime sequestrate arrestato il capo latitante della banda

Dopo diversi anni di latitanza, un uomo di 46 anni di origine cinese è stato arrestato. Era ritenuto il leader di una banda coinvolta in rapine in abitazione e sequestri di persone. Le operazioni criminali si sono svolte principalmente nella zona di Bologna, dove la banda ha messo in atto alcune delle sue azioni più violente. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore, con l’uomo che ora si trova a disposizione delle autorità.

Si chiude dopo anni di latitanza la fuga di un 46enne di nazionalità cinese, considerato un elemento di spicco di una banda criminale che scelse proprio Bologna come teatro delle sue azioni più brutali. L'uomo è stato rintracciato venerdì mattina dalla Squadra Mobile e condotto in carcere: su di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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