Arrestato il capo banda | violenza su disabili violò il divieto

Un giovane di 19 anni, ritenuto leader di una banda che ha compiuto atti violenti contro persone disabili, è stato arrestato a Cervia. La sua presenza in città, nonostante un divieto di dimora, ha messo in luce un ritorno rischioso alle vecchie abitudini. Le forze dell'ordine hanno seguito attentamente i suoi movimenti, intervenendo quando ha cercato di aggirare le restrizioni. La vicenda si aggiunge a una serie di comportamenti pericolosi.

Un ritorno imprudente. Un giovane di 19 anni, considerato il capo di un gruppo responsabile di violente aggressioni ai danni di persone disabili, è stato arrestato a Cervia nonostante un divieto di dimora nella città. Il ragazzo, di origine tunisina, era ricercato per una serie di rapine avvenute nell’estate del 2024, tra cui un episodio particolarmente brutale in cui un uomo in carrozzina fu aggredito e filmato mentre veniva derubato. L’arresto è avvenuto dopo che il giovane è tornato a Cervia, violando le misure cautelari che gli erano state imposte. L’inchiesta, condotta dai carabinieri, ha portato alla luce una serie di episodi violenti che hanno scosso la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rapine a disabili: preso il capobranco, è tornato in città nonostante il divietoIl capobranco delle rapine a disabili, riconosciuto e arrestato, ha violato un divieto di dimora e una misura cautelare.

