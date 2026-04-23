Prato | latitante da 9 anni arrestato nel viale Vittorio Veneto E’ accusato di rapine a tabaccherie farmacie poste

Un uomo di 45 anni, ricercato dal giugno 2016, è stato arrestato in viale Vittorio Veneto a Prato dopo nove anni di latitanza. L'uomo è accusato di aver messo a segno diverse rapine, tra cui colpi a tabaccherie, farmacie e uffici postali. La sua cattura è stata comunicata dalle forze dell'ordine, che avevano avviato le ricerche subito dopo l'allontanamento.

PRATO – La latitanza, dopo nove anni, del cittadino marocchino di 45 anni, Afit Tfah, ricercato dal giugno 2016, è finita nel viale Vittorio Veneto, a Prato. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è ritenuto responsabile di otto rapine commesse tra il 2015 e il 2016, oltre ad altri reati contro il patrimonio e la persona. L’operazione, spiega la Procura di Prato, è stata condotta dalle forze dell’ordine con il supporto della Squadra mobile della questura della città toscana. Secondo quanto riferisce la Procura, il 45enne alla vista dei carabinieri avrebbe mostrato segni di nervosismo e, al momento del controllo, avrebbe fornito generalità false.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: latitante da 9 anni arrestato nel viale Vittorio Veneto. E’ accusato di rapine a tabaccherie, farmacie, poste Notizie correlate Leggi anche: Tram deragliato a Milano, le immagini da viale Vittorio Veneto: soccorritori in azione Leggi anche: "Marciapiedi come percorsi ad ostacoli al viale Vittorio Veneto" Contenuti e approfondimenti Prato: latitante da 9 anni arrestato nel viale Vittorio Veneto. E’ accusato di rapine a tabaccherie, farmacie, posteLa latitanza, dopo nove anni, del cittadino marocchino di 45 anni, Afit Tfah, ricercato dal giugno 2016, è finita nel viale Vittorio Veneto, a Prato. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia c ... firenzepost.it Ricercato da nove anni per otto rapine: trovato e arrestato un latitante 45enneNel primo pomeriggio di ieri è stato individuato a Prato, in viale Vittorio Veneto, un 45enne cittadino di nazionalità marocchina latitante dal giugno 2016, ricercato quindi da circa nove anni. Lo ... 055firenze.it