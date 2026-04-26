Rapina al parco delle Cascine | 44enne ferito indaga la polizia

Nella prima mattinata di oggi, la polizia è intervenuta in via delle Cascine a seguito di una rapina avvenuta poco prima delle 5. Durante l’episodio, una coppia di cittadini peruviani è stata aggredita e uno dei due è rimasto ferito. La scena si è svolta nel parco delle Cascine, e gli agenti stanno ora ascoltando i testimoni e cercando elementi utili per identificare i responsabili.

Intervento della polizia nella notte in via delle Cascine, poco prima delle 5 del mattino, dopo una rapina ai danni di una coppia di cittadini peruviani.Secondo il racconto delle vittime, alcuni soggetti si sarebbero avvicinati con l’intento di farsi consegnare denaro e smartphone. Al rifiuto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Al Parco delle Cascine tornano le Fiere QuaresimaliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Fiera del Primo Maggio al Parco delle CascineDa oltre 30 anni, nel giorno della festa dei lavoratori, Fivag Cisl organizza la fiera del Primo Maggio nel Parco delle Cascine. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, il parco Solari ostaggio delle baby gang: potenziati i controlli. I ragazzi rapinati e umiliati dai coetanei lasciano la zona verde; Fermo stai a terra, non guardare: i banditi sapevano dov'era la cassaforte; Roma, incontro per la vendita di un iPhone finisce in rapina: arrestato 30enne; Imprenditore sequestrato e rapinato nella sua villa in Veneto: bottino di 20mila euro. Milano, il parco Solari «ostaggio» delle baby gang: potenziati i controlli. «I ragazzi rapinati e umiliati dai coetanei lasciano la zona verde»I residenti hanno raccolto 1.200 firme per chiedere più presidio, la prefettura ha stabilito i controlli anche a cavallo. La promotrice della petizione: «Un pomeriggio ho visto ragazzini maltrattare c ... milano.corriere.it Foligno, sedicenne rapinato al parco dei CanapéFOLIGNO - Sedicenne rapinato al parco dei Canapè. È accaduto giovedì scorso ma il fatto è rimbalzato, attraverso il tam tam cittadino, sono nelle scorse ore. ilmessaggero.it San Severo, tentata rapina allo Spazio Conad: due malviventi incappucciati hanno tentato un colpo nella gioielleria Follie d’Oro, ma l’attivazione dell’allarme e del sistema antifumo li ha costretti alla fuga. Indagini in corso, nessun ferito. - facebook.com facebook Tentano una rapina e poi rubano le chiavi dell’auto: fermati tre giovani x.com