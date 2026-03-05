Al Parco delle Cascine tornano le Fiere Quaresimali

Al Parco delle Cascine si preparano le Fiere Quaresimali, che tornano per quattro domeniche consecutive. Durante questo periodo, il parco si riempirà di bancarelle e stand, creando un mercato all'aperto dedicato alla Pasqua. I fiorentini si riuniscono in questa occasione per acquistare prodotti e partecipare alle attività organizzate negli spazi del parco.

Inizia il conto alla rovescia verso la Pasqua, che anche quest'anno sarà scandito per i fiorentini dalle Fiere Quaresimali, che per quattro domeniche trasformeranno il Parco delle Cascine in un vivace mercato a cielo aperto. Ecco le date da fissare in agenda: 8, 15, 22 e 29 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle 19:00. Si aggiungerà poi, come da tradizione, la Fiera dell'Ascensione, erede della storica "Fiera del Grillo", domenica 17 maggio 2026.

