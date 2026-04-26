Il 26 aprile 1962, la sonda Ranger 4 si schiantò sul lato nascosto della Luna durante la sua prima missione negli Stati Uniti. Un problema nel sistema di orientamento impedì alla navicella di trasmettere le immagini scientifiche previste dalla NASA, causando il fallimento dell’obiettivo principale della missione. Questo incidente rappresentò il primo tentativo americano di esplorazione lunare che si concluse senza successo.

? Cosa sapere La sonda Ranger 4 si schianta sul lato nascosto della Luna il 26 aprile 1962.. Il guasto al sistema di orientamento impedisce la trasmissione delle immagini scientifiche previste dalla NASA.. Il 26 aprile 1962 il veicolo Ranger 4 si schiantò sulla superficie lunare, segnando il primo impatto americano sul satellite dopo il lancio avvenuto il 23 aprile della medesima sonda. L’evento, che si è verificato sul lato nascosto del corpo celeste, rappresenta un momento di analisi tecnica fondamentale per la NASA. Nonostante l’obiettivo del Programma Ranger fosse quello di ottenere immagini ravvicinate del suolo lunare per preparare le future missioni con equipaggio umano, la missione non ha prodotto i dati scientifici previsti a causa di criticità tecniche insormontabili durante il tragitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ranger 4: il primo impatto USA sulla Luna finisce in un fallimento

Notizie correlate

Luna, 60 anni fa i sovietici battono gli Usa: il primo contatto terrestreSviluppato dall’Unione Sovietica, il lander Luna 9 raggiunse la superficie del satellite il 3 febbraio 1966, fornendo all’umanità le prime storiche...

Allunaggio, 60 anni fa il primo passo sulla LunaSviluppato dall’Unione Sovietica, il lander Luna 9 raggiunse la superficie del satellite il 3 febbraio 1966, fornendo all’umanità le prime storiche...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Il 26 aprile 1962 il primo impatto americano sulla Luna; Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 26 aprile 2026.