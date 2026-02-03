Luna 60 anni fa i sovietici battono gli Usa | il primo contatto terrestre

Il 3 febbraio 1966, i sovietici hanno fatto un passo avanti enorme nello spazio. Il lander Luna 9 è atterrato sulla superficie della Luna, diventando il primo veicolo a toccare il suolo lunare e a inviare immagini dell’ambiente fino a quel momento sconosciuto. Questa missione ha superato di gran lunga gli Stati Uniti e ha segnato un momento storico per l’esplorazione spaziale. La Russia ha dimostrato di essere in grado di raggiungere e studiare un altro mondo, aprendo la strada a future missioni e scoperte.

Sviluppato dall'Unione Sovietica, il lander Luna 9 raggiunse la superficie del satellite il 3 febbraio 1966, fornendo all'umanità le prime storiche immagini di un mondo fino ad allora solo immaginato La Luna, unico satellite naturale del pianeta Terra, ha nei secoli esercitato una fascinazione profonda sull'intera umanità, stimolando la fantasia di un gran numero di artisti che hanno lungamente ipotizzato di poterla raggiungere. Da Ludovico Ariosto, che racconta dell'Astolfo che vi si reca a bordo di un carro volante, fino a Jules Verne, che immagina un cannone capace di lanciare una capsula con a bordo tre uomini sul satellite terreste.

