Allunaggio 60 anni fa il primo passo sulla Luna

Il 3 febbraio 1966, l’Unione Sovietica fece un passo grande nella storia dell’esplorazione spaziale. Quel giorno, il lander Luna 9 toccò la superficie della Luna, regalando all’umanità le prime immagini di un mondo che fin allora si vedeva solo nei sogni. È passato più di mezzo secolo, ma quell’evento resta un punto di partenza per tutte le missioni che sono venute dopo.

Sviluppato dall’Unione Sovietica, il lander Luna 9 raggiunse la superficie del satellite il 3 febbraio 1966, fornendo all’umanità le prime storiche immagini di un mondo fino ad allora solo immaginato La Luna, unico satellite naturale del pianeta Terra, ha nei secoli esercitato una fascinazione profonda sull’intera umanità, stimolando la fantasia di un gran numero di artisti che hanno lungamente ipotizzato di poterla raggiungere. Da Ludovico Ariosto, che racconta dell’Astolfo che vi si reca a bordo di un carro volante, fino a Jules Verne, che immagina un cannone capace di lanciare una capsula con a bordo tre uomini sul satellite terreste. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Allunaggio, 60 anni fa il primo passo sulla Luna Approfondimenti su Luna 9 «Luna, ci vediamo il mese prossimo?»: l’astronauta Wiseman annuncia la partenza 54 anni dopo l’ultimo allunaggio Reid Wiseman, comandante della missione Artemis II, ha annunciato tramite social la ripresa delle attività sulla Luna, 54 anni dopo l’ultimo allunaggio. Lotta ai tumori, 60 anni fa il primo screening in Emilia-Romagna Nel dicembre 1965, a Bologna, ebbe inizio il primo screening per il tumore alla cervice uterina in Emilia-Romagna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Luna 9 Argomenti discussi: Il 3 febbraio di 60 anni fa il primo veicolo si posava sulla Luna; Il 3 febbraio 1966 Luna 9 mette a segno il 1° allunaggio controllato della storia. Luna, 60 anni fa il primo veicolo si posava sulla superficieSono trascorsi 60 anni dal primo allunaggio: il 3 febbraio 1966 il lander sovietico Luna 9 era il primo veicolo a posarsi sul suolo lunare e a fotografarlo. (ANSA) ... ansa.it Il 3 febbraio di 60 anni fa il primo veicolo si posava sulla LunaSono trascorsi 60 anni dal primo allunaggio: il 3 febbraio 1966 il lander sovietico Luna 9 fu il primo veicolo a posarsi sul suolo lunare e a fotografarlo. ansa.it Sono trascorsi 60 anni dal primo allunaggio: il 3 febbraio 1966 il lander sovietico Luna 9 fu il primo veicolo a posarsi sul suolo lunare e a fotografarlo. Le immagini che arrivarono a Terra erano le prime in assoluto della superficie di un mondo diverso dal nostr - facebook.com facebook Sono trascorsi 60 anni dal primo allunaggio: il 3 febbraio 1966 il lander sovietico Luna 9 fu il primo veicolo a posarsi sul suolo lunare e a fotografarlo. Le immagini che arrivarono a Terra erano le prime in assoluto della superficie di un mondo diverso dal nostr x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.