Rammendare oggi è un gesto radicale che salva abiti e ricordi con un tocco di poesia

Da vanityfair.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il rammendo rappresenta un gesto che dà nuova vita agli abiti, un modo per conservare ricordi e riparare pezzi di tessuto che altrimenti sarebbero destinati a essere gettati. L’artista tessile Marta Ricchiardi spiega come questa pratica vada oltre la semplice riparazione, assumendo un ruolo di cura e di conservazione di storie e momenti passati. La sua opera trasforma il tradizionale gesto di cucire in un’esperienza che unisce manualità e poesia.

Poi, qualcosa si è interrotto con l'arrivo dell'era consumistica. Non tanto il gesto in sé, quanto l’abitudine a considerarlo necessario, come se riparare avesse smesso di essere un riflesso naturale e fosse stato sostituito da una logica più veloce, in cui ciò che si rompe si lascia andare con estrema facilità. Eppure, basta davvero poco perché quella familiarità riemerga: un ago, un filo, una superficie da attraversare lentamente, e con essa una diversa qualità della cura. Ultimamente, alcune figure delle nuove generazioni stanno riportando l'attenzione sul rammendo, e in Italia c'è la giovane artista tessile Marta Ricchiardi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Rammendare, oggi, è un gesto radicale che salva abiti e ricordi (con un tocco di poesia)

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