Rammendare oggi è un gesto radicale che salva abiti e ricordi con un tocco di poesia

Oggi il rammendo rappresenta un gesto che dà nuova vita agli abiti, un modo per conservare ricordi e riparare pezzi di tessuto che altrimenti sarebbero destinati a essere gettati. L’artista tessile Marta Ricchiardi spiega come questa pratica vada oltre la semplice riparazione, assumendo un ruolo di cura e di conservazione di storie e momenti passati. La sua opera trasforma il tradizionale gesto di cucire in un’esperienza che unisce manualità e poesia.

Poi, qualcosa si è interrotto con l'arrivo dell'era consumistica. Non tanto il gesto in sé, quanto l’abitudine a considerarlo necessario, come se riparare avesse smesso di essere un riflesso naturale e fosse stato sostituito da una logica più veloce, in cui ciò che si rompe si lascia andare con estrema facilità. Eppure, basta davvero poco perché quella familiarità riemerga: un ago, un filo, una superficie da attraversare lentamente, e con essa una diversa qualità della cura. Ultimamente, alcune figure delle nuove generazioni stanno riportando l'attenzione sul rammendo, e in Italia c'è la giovane artista tessile Marta Ricchiardi.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rammendare, oggi, è un gesto radicale che salva abiti e ricordi (con un tocco di poesia) Notizie correlate Leggi anche: Donare sangue: un gesto semplice che salva vite, soprattutto in periodi di forte richiesta. Organi in dono, sfide vinte: "È un gesto che salva vite"Trecentottantasei cornee prelevate, due donazioni multiorgano e il superamento di una nuova frontiera clinica: il prelievo di polmone a cuore fermo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bonus sui rimpatri, c’è l’intesa: norma a tempo e pochi soldi. 'Riparare è un atto rivoluzionario', a Firenze postazioni per l'arte del rammendo'Riparare è un atto rivoluzionario'. Parte da questo motto l'evento di Ied Firenze 'Mend In Public Day' organizzato martedì 14 aprile nell'ambito della fashion revolution week, un'iniziativa globale ... ansa.it La giornata del rammendo con lo Ied: È un atto semplice, ma rivoluzionarioÈ stata una delle tragedie industriali più gravi della storia e la Fashion Revolution Week nasce per trasformare quell’evento in un atto di responsabilità collettiva. Partecipare significa ... lanazione.it