Donare sangue | un gesto semplice che salva vite soprattutto in periodi di forte richiesta

Il sistema sanitario di Milano si trova in difficoltà. Le scorte di sangue nelle banche sono quasi esaurite, e la situazione si fa critica dopo un mese di donazioni in calo. Le unità disponibili sono insufficienti a coprire le esigenze quotidiane, e gli ospedali fanno appello alla generosità dei cittadini. È il momento di ricordare che donare sangue è un gesto semplice, ma che può salvare vite.

Il 3 febbraio 2026, a Milano, il sistema sanitario è al limite. Le unità di sangue disponibili nelle banche del sangue sono scese a livelli critici, soprattutto dopo il crollo delle donazioni registrato a gennaio. L'emergenza non è solo temporanea: è il risultato di un calo strutturale che si ripete ogni anno, ma che nel 2026 ha raggiunto proporzioni preoccupanti. Le cause sono molteplici: l'epidemia di influenza, il ritorno di migliaia di cittadini da viaggi all'estero, e l'effetto collaterale delle Olimpiadi, che hanno portato a un'affluenza di persone in città mai vista prima, con conseguenti aumenti di malattie respiratorie e stress sui servizi sanitari.

