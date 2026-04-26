Rammarico Azzurra Colli promosso il Tirassegno

L’Aurora Treia ha conquistato la promozione in Eccellenza dopo aver vinto a Monturano. L’Atletico Azzurra Colli, invece, ha raggiunto la finale playoff contro la vincente tra Settempeda e AzzurraMariner. Il rammarico di Azzurra Colli riguarda la sconfitta che ha impedito loro di accedere direttamente alla fase successiva. La sfida tra le due squadre si svolgerà nelle prossime settimane.

In Promozione l’Aurora Treia che vince a Monturano e vola in Eccellenza: Atletico Azzurra Colli in finale playoff contro la vincente Settempeda-AzzurraMariner. In coda invece retrocessione in Prima Categoria per la Vigor Montecosaro. Ai playout le sfide saranno Monticelli-Elpidiense Cascinare e Porto Sant’Epidio-Grottammare. Festaggia ancje il Tirassegno promosso in Prima Categoria Eccellenza: Chiesanuova-Montegranaro, Civitanovese-Fermignanese, Urbino-Jesina, Matelica-Tolentino, Montefano-Ksport Montecchio, Osimana-Fabriano Cerreto, Trodica-Sangiustese, Urbania-Fermana Promozione B: Atl. Azzurra Colli-V. Montecosaro 4-2, AzzurraMariner-Camerino 0-1, Casette Verdini-Porto Sant’Elpidio 2-3, Corridonia-Castel di Lama 3-3, Elpidiense Cascinare-Monticelli 2-2, Grottammare-Settempeda 3-2, Monturano-A.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rammarico Azzurra Colli, promosso il Tirassegno Notizie correlate Leggi anche: Prosegue il duello tra Aurora e Azzurra Colli Mariner e Azzurra Colli non sbagliano un colpoUn campionato di Promozione in cui nessuna in vetta molla e che oggi attende la risposta da parte dell’Aurora Treia.