Mariner e Azzurra Colli non sbagliano un colpo

La corsa in testa al campionato di Promozione si fa sempre più serrata. Mariner e Azzurra Colli continuano a vincere e non perdono punti, mantenendo il ritmo di chi sta davanti. Oggi attesa grande per il match tra queste due squadre, mentre l’Aurora Treia aspetta di rispondere, sperando di rientrare in corsa. La stagione si fa davvero interessante, con poche certezze e molte sfide ancora da giocare.

Un campionato di Promozione in cui nessuna in vetta molla e che oggi attende la risposta da parte dell' Aurora Treia. Il Colli infatti ha superato in rimonta il Grottammare mentre l'Azzurra Mariner ha regolato all'inglese la resistenza del Casette Verdini. Aurora Treia che oggi non può sbagliare contro il Borgo Magliano. Domenica intensa anche in Eccellenza dove le tre di vertice si giocano il primato a distanza con la Fermana che in casa riceve la Jesina. Eccellenza. Fermana-Jesina, Montecchio-Fabriano Cerreto, Matelica-Osimana, Montefano-Urbino, Montegranaro-Fermignanese, Sangiustese-Chiesanuova, Tolentino-Trodica, Urbania-Civitanovese.

