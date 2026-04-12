Nella giornata di oggi si gioca la penultima partita del campionato di Eccellenza, con molte squadre impegnate nella corsa alla promozione e alla salvezza. Tra le sfide in programma, si disputano incontri che potrebbero decidere le sorti di alcune formazioni, tra cui il Montecchio e la Fermana, che si trovano in situazioni cruciali per il loro cammino. La partita tra Montecchio e Matelica rappresenta un appuntamento importante per i pesaresi, mentre la Fermana affronta un avversario che potrebbe mettere fine alle sue ambizioni.

Tanto da raccontare oggi in Eccellenza dove va in scena la terz’ultima giornata. Se il Montecchio (a Matelica) vincesse e la Fermana uscisse sconfitta da Montefano, sarebbe già serie D per i pesaresi. In coda è scontro diretto per il Montegranaro ad Urbania. In Promozione invece continua il duello a distanza tra Aurora Treia, vittoriosa a Cascinare, e l’ Atletico Azzurra Colli che ne rifila 6 al Camerino: il Colli viaggia ad un punto dalla capolista e tutto è ancora in gioco. In Prima Categoria manca solo un punto all’ Afc Fermo per festeggiare la Promozione. Eccellenza: Chiesanuova-Fermignanese, Civitanovese-Jesina, Urbino-Fabriano cerreto,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prosegue il duello tra Aurora e Azzurra Colli

Promozione. "Duello a distanza tra le leader. Azzurra Colli e Aurora Treia»Claudio Eleuteri, allenatore della matricola Borgo Mogliano, presenta questo turno del campionato di Promozione.

"È un discorso tra Aurora e Azzurra Colli""Oramai è una lotta tra noi e l’Azzurra Colli, l’Azzurra Mariner è forte ma è staccata".