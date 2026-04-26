Ramacca i carabinieri fermano lo scassinatore della notte dopo un rocambolesco inseguimento
A Ramacca, i carabinieri di Palagonia hanno arrestato un uomo di sessant'anni, accusato di aver tentato di scassinare durante la notte. Dopo un inseguimento, sono riusciti a fermarlo e a portarlo in caserma. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per aver danneggiato beni dello Stato. L’intera operazione si è conclusa con il suo fermo e con il sequestro di strumenti utilizzati per il tentato furto.
I carabinieri di Palagonia hanno denunciato un sessantenne per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. L’uomo, di Ramacca, già noto ai militari, era stato visto, di notte, nella zona rurale compresa tra Mineo e Ramacca, in concomitanza con il verificarsi di alcuni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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