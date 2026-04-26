Ramacca i carabinieri fermano lo scassinatore della notte dopo un rocambolesco inseguimento

A Ramacca, i carabinieri di Palagonia hanno arrestato un uomo di sessant'anni, accusato di aver tentato di scassinare durante la notte. Dopo un inseguimento, sono riusciti a fermarlo e a portarlo in caserma. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per aver danneggiato beni dello Stato. L’intera operazione si è conclusa con il suo fermo e con il sequestro di strumenti utilizzati per il tentato furto.