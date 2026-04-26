Rally Casarano | Rizzello trionfa podio stravolto da un incidente

Il 26 aprile 2026 si è svolto il Rally Città di Casarano, con la vittoria di Francesco Rizzello. Durante la gara, un incidente a Torre Vado ha coinvolto De Rosa, causando uno stravolgimento nell'ordine finale del podio. La competizione ha visto diversi piloti impegnati in un percorso impegnativo, con cambi di posizione e imprevisti lungo il percorso. La corsa si è conclusa con Rizzello al primo posto, seguito da altri concorrenti.

?? Cosa sapere Francesco Rizzello vince il Rally Città di Casarano il 26 aprile 2026. L'incidente di De Rosa a Torre Vado modifica l'ordine del podio finale. Francesco Rizzello conquista la sua nona vittoria al Rally Città di Casarano questo 26 aprile 2026, dominando le strade del basso Salento con un distacco netto che ha segnato l'apertura della Coppa Rally di Zona 8 Aci Sport. Il pilota locale, che detiene già il titolo della stagione precedente, ha guidato la sua Skoda Fabia RS Rall .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Casarano: Rizzello trionfa, podio stravolto da un incidente Notizie correlate Rizzello domina l’oscurità e prenota il trono 31° Rally Città di CasaranoSPECCHIA – La notte salentina si è accesa sotto il rombo dei motori, regalando uno spettacolo indimenticabile al folto pubblico accorso per la tappa... Leggi anche: Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di Casarano Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rally Città di Casarano 2026, Rizzello al comando dopo la prima giornata; Motori nel Salento: tutto pronto per il Rally Città di Casarano; Si parte oggi: 31° Rally Città di Casarano. Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di CasaranoIl pilota di casa domina la 31ª edizione della gara, apertura della Coppa Rally di Zona 8. Colpo di scena finale: De Rosa out all’ultima prova speciale: auto ribaltata, incolumi lui e il navigatore Di ... lecceprima.it Rally Città di Casarano, Rizzello domina ancora: nona vittoria e primo sigillo della Coppa Rally di ZonaDavanti a un pubblico numeroso lungo tutte le prove speciali e all’arrivo in piazza San Domenico, Rizzello ha dominato la competizione fin dalla prima speciale al volante della Skoda Fabia RS Rally2, ... giornaledipuglia.com RALLY: A CASARANO RIZZELLO SUPERA LA PROVA DEL NOVE Il primo sigillo della Coppa Rally ottava Zona ACI Sport 2026 è di Francesco Rizzello e Fernando Sorano, vincitori per la nona volta del Rally Città di Casarano, incontrastati al traguardo della - facebook.com facebook