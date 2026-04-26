Il 8 maggio a Giffoni, l'artista Raiz terrà un incontro con 2.500 studenti nell'ambito del progetto Sound & Vision. Il percorso formativo coinvolge anche 250 insegnanti provenienti da sei scuole della zona salernitana. L'evento mira a approfondire il rapporto tra musica e cinema, offrendo un momento di confronto diretto tra l'artista e i giovani studenti.

? Cosa sapere L'8 maggio a Giffoni Raiz incontra 2.500 studenti sul progetto Sound & Vision.. Il percorso formativo coinvolge 250 docenti di sei istituti del territorio salernitano.. L’8 maggio alle 14:30, presso le sale della Giffoni Multimedia Valley, il musicista e attore Raiz incontrerà oltre 2.500 studenti per discutere del legame tra cinema e musica nell’ambito del progetto Sound & Vision. Il percorso formativo, che coinvolge direttamente 250 docenti di sei istituti comprensivi del territorio, rappresenta un tassello fondamentale del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. L’iniziativa, promossa dai Ministeri dell’Istruzione e del Merito e della Cultura, nasce dalla visione di Marco Cesaro e vede la guida di Anna Maria Fortuna attraverso DeArt Progetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raiz a Giffoni: 2.500 studenti scoprono il potere di musica e cinema

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