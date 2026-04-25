Sound&Vision Raiz ospite speciale alla Multimedia Valley di Giffoni

Nella Multimedia Valley di Giffoni si è tenuto un evento di Sound&Vision, con l’artista Raiz come ospite speciale. Il progetto, che coinvolge musica, immagini e creatività nel territorio salernitano dei Monti Picentini, prosegue con questa iniziativa. È stato selezionato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dai ministeri dell’Istruzione e del Merito.

Continua Sound & Vision – Un viaggio tra musica, immagini e creatività nel territorio salernitano (Monti Picentini), progetto selezionato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – Progetti Territoriali, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Narni, centinaia di bambini alla festa del ‘Giovedì Grasso’: Rumi ospite specialeUn evento pieno di tanta musica, coriandoli, stelle filanti, giochi, animazione e balli che hanno coinvolto anche gli adulti La festa del "Giovedì... Barbara Canepa è l’ospite speciale della Masterclass che si terrà alla Scuola Internazionale di ComicsUn grande ospite sta arrivando alla Scuola Internazionale di Comics, a Torino, ovvero una delle migliori persone in ambito fumettistico del panorama...