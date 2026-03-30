I ladri d’arte ripresi dalle telecamere | Almeno 4 incappucciati Raid notturno a colpo sicuro gli allarmi erano spenti

Nella notte, alcuni ladri d’arte sono entrati in una galleria e hanno rubato tre opere, portandole via in meno di tre minuti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso almeno quattro persone con cappucci, mentre gli allarmi erano disattivati. Nessun segnale di allarme è stato inviato durante il furto, che si è concluso senza interventi di sicurezza.

Parma – Tre capolavori dell’arte fatti sparire in meno di tre minuti. È proprio la rapidità dell’azione, completata con una precisione quasi chirurgica, il dettaglio che accomuna il furto di tre dipinti conservati alla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo (Parma), alla rapina avvenuta lo scorso ottobre al museo del Louvre, subito ribattezzata dai media francesi “il colpo del secolo”. Nel Parmense i malviventi incappucciati (almeno quattro quelli ripresi dalle telecamere) hanno portato a termine il colpo in meno di tre minuti – prima dell’attivazione dei sistemi d’allarme – nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Cruciale è l’analisi dei filmati così come le tracce che la banda potrebbe aver lasciato, per esempio sul quadro abbandonato all’interno del museo quando è scattato l’allarme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I ladri d’arte ripresi dalle telecamere: “Almeno 4 incappucciati. Raid notturno a colpo sicuro, gli allarmi erano spenti” Articoli correlati Graffiti satanici a San Faustino, indentificati gli uomini ripresi dalle telecamereLa polizia rintraccia le persone immortalate in video, nel frattempo la rimozione dello scempio dalla chiesa richiederà interventi complessi a... Ladri scatenati in città. Raid nei garage dei palazzi. Filmati dalle telecamereLadri scatenati nei garage, che vengono ritrovati rotti e talvolta anche svuotati di alcuni beni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a I ladri d'arte ripresi dalle telecamere... Discussioni sull' argomento Furto a Parma: rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse. Fondazione: Agito in 3 minuti; Colpo grosso a Villa Magnani: rubati quadri di Renoir, Matisse e Cezanne: valgono milioni di euro; Tre opere di Renoir, Cezanne e Matisse rubate alla Fondazione Magnani Rocca; Roncaro, ladri di rame alla chiesa parrocchiale: rubati 6 metri di pluviali. Ladri d’arte al cimitero via le sculture in bronzoMORTARA. Furti notturni di opere artistiche al cimitero. Sono almeno tre le sculture di un certo valore di cui i familiari hanno documentato la sottrazione e ora la sezione di Mortara e Lomellina di ... laprovinciapavese.gelocal.it E niente, la stronzata l’ho fatta. Ma almeno c’ho qualcosa da mette di nuovo per gli Internazionali. A proposito, al netto dei Fregna Days Ufficiali, sarò al Foro Italico TUTTI i giorni, così nun c’avete l’ansia de correre pe’ menarmi (Ah, il 18 aprile tono - facebook.com facebook Salario minimo di almeno 10€/ora Tassiamo gli ultraricchi Tetto agli affitti Siete d'accordo con le nostre proposte x.com