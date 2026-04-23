La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si vedrà sulla RAI in chiaro? Orario programma streaming

Da oasport.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si terrà domenica 26 aprile e coprirà un percorso di 259 chilometri. La gara di ciclismo su strada sarà trasmessa in diretta in chiaro sulla RAI. L’evento si svolgerà nel fine settimana e l’orario di inizio è stato comunicato, con il programma che sarà disponibile sui canali ufficiali e sul sito della rete televisiva. È possibile seguire l’appuntamento anche tramite streaming.

Si correrà domenica 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 di ciclismo su strada: la gara sarà lunga ben 259.5 km. Si tratta Classica Monumento più antica di tutte, dato che è stata corsa per la prima volta nel 1892, ed è soprannominata “La Doyenne”, ovvero “La Decana”. Per questo motivo, per l’ultima delle Classiche delle Ardenne ci saranno la diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45), e la diretta streaming gratuita su Rai Play Sport 3 (dalle 13.00). Sarà possibile comunque seguire la gara in streaming in abbonamento su Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.🔗 Leggi su Oasport.it

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