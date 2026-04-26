La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si terrà domenica 26 aprile, rappresentando la quarta corsa del ciclo delle Classiche Monumento di questa primavera. La gara si svolgerà in Belgio e sarà trasmessa in diretta televisiva sulla RAI. Per chi preferisce seguire la corsa in streaming, ci saranno probabilmente opzioni online, ma i dettagli specifici sul canale o sull’orario non sono ancora stati comunicati.

Domenica 26 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento di questa intensa primavera ciclistica. Il Trittico delle Ardenne giunge al termine con la Doyenne, la celeberrima Decana tanto ambita dai ciclisti. Si preannuncia grande spettacolo sulle cotes del Belgio: tante ascese in rapida successione che metteranno a dura prova tutti gli atleti e che saranno indubbiamente molto selettive lungo i 259,5 km di un percorso decisamente impegnativo. Gli appassionati si stanno chiedendo se la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si vedrà sulla Rai dopo che il Giro delle Fiandre e la Amstel Gold Race non hanno goduto della copertura sui canali del network pubblico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Orario, cambio di canale, streaming

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