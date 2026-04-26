Sono aperte le iscrizioni al secondo concorso musicale dedicato ai giovani, con l’obiettivo di usare la musica come mezzo per preservare e tramandare la memoria. Il concorso invita i partecipanti a creare brani che riflettano temi legati alla memoria storica e alle tradizioni culturali. La partecipazione è aperta a tutti i giovani che vogliono esprimersi attraverso la musica, con l’intento di coinvolgere le nuove generazioni in un progetto di conservazione del patrimonio.

La musica per custodire la memoria e tramandarla. Sono aperte le iscrizioni al secondo concorso musicale "Siate note di memoria", promosso dall’associazione “Piccolo coro Melograno” di Firenze, in collaborazione con il Comune di Carmignano, il Quartiere 4 di Firenze, la sezione di Firenze dell’Associazione nazionale ex deportati (Aned), l’Unione nazionale veterani dello sport. Il concorso, riservato a giovani toscani tra i 14 e i 35 anni, per l’edizione 2026 del progetto in parte è finanziato da Cesvot col bando "Siete presente. Giovani e associazionismo". L’invito è a comporre e interpretare una canzone originale ispirata ai temi della memoria, civile e personale, della pace e delle aspirazioni e visioni giovanili, intese come espressione di emozioni, relazioni e prospettive di futuro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ragazzi, siate note di Memoria". Il concorso musicale per i giovani

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