Gli studenti del liceo 'Gentileschi' hanno organizzato un concorso dedicato alla memoria storica, con l’obiettivo di rendere omaggio a Jacopo Lombardini, figura legata alla Resistenza e alla libertà di pensiero. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella riflessione sulla storia passata, attraverso attività che uniscono ricordo e creatività. La manifestazione si inserisce in un progetto volto a mantenere vivo il ricordo di eventi e figure significative del passato.

Unire la memoria storica alla creatività delle nuove generazioni per celebrare un simbolo della Resistenza e del libero pensiero. È questo lo spirito che ha animato gli studenti del liceo artistico ’Gentileschi’, protagonisti della prima edizione del concorso intitolato a Jacopo Lombardini, illustre concittadino che pagò con la vita la sua fedeltà agli ideali di libertà. Cinquanta le opere realizzate dai ragazzi e dalle ragazze del ’Gentileschi’, e che saranno al centro dell’incontro previsto per domenica alle 17,30 all’interno della chiesa metodista di Corso Rosselli 49. Il tema della sfida artistica, ‘ La libertà dopo l’oppressione ’, ha spinto gli studenti a confrontarsi con la complessa e straordinaria biografia di Lombardini: libertario, mazziniano, metodista e gay.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un concorso per la Memoria. I ragazzi del ’Gentileschi’ omaggiano Jacopo Lombardini

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