Ragazzi francesi in festa a Modigliana

Oggi a Modigliana si svolgono diverse iniziative, tra cui eventi in onore del bicentenario della nascita del pittore Silvestro Lega, nato nel 1826. La giornata coincide con la fine della tre giorni della sagra ‘Sangiovese in Festa’. Durante l’evento, si sono riuniti numerosi ragazzi francesi che hanno partecipato alle celebrazioni e alle attività organizzate nel centro storico della città.

Oggi Modigliana vive una giornata intensa per tante iniziative anche a ricordo del bicentenario della nascita del famoso concittadino pittore Silvestro Lega (1826-2026), e perché terminano i tre giorni della sagra ‘Sangiovese in Festa’. Il programma prevede: alle ore 9 degustazione dei vini locali e apertura banchi degli hobbisti; 10,30 gara amatoriale dei vini; 12 pranzo al mercato coperto e apertura osteria a cura della Pro loco in piazza Vittorio Veneto, con asporto; 15 musica itinerante con i ‘Musicanti di San Crispino’, funambolici strumentisti di strada, nati qui oltre 20 anni fa. Non manca la parte culturale e artistica con tre mostre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi francesi in festa a Modigliana Notizie correlate Modigliana si tinge di rosso: torna "Sangiovese in Festa" tra musica, arte e saporiNel cuore della Romagna toscana, dove i filari disegnano il paesaggio e la storia si respira in ogni vicolo, Modigliana si prepara a celebrare il suo... Modigliana, la lista 'In Comune per la comunità' accusa: "La lista Viviamo Modigliana troppo politicizzata"Così il gruppo consiliare di Minoranza "In Comune per la comunità" in una nota firmata dalle consigliere Alba Maria Continelli e Silvia Mazzoni A... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ragazzi francesi in festa a Modigliana; Perché il 1° maggio è un giorno festivo in Francia?; Festa a Galbiate per i 25 anni di gemellaggio con i francesi di La Londe-les-Maures; Isola delle Femmine, gli studenti di terza media dell'Ic Francesco Riso volano in Francia per un progetto Erasmus. Ragazzi francesi in festa a ModiglianaLa delegazione, ospitata nell’ex convento delle suore, vivrà uno dei weekend più intensi per il paese tra arte e degustazioni ... ilrestodelcarlino.it Casting aperto a Roma per progetto cinematografico: si cercano ragazzi e ragazze francesi tra i 18 e i 30 anni. Riprese il 28 aprile, lavoro retribuito. Leggi tutti i dettagli su Casting News #casting #castingroma #cinema #provini #lavoronelcinema #castingc - facebook.com facebook