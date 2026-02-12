Così il gruppo consiliare di Minoranza "In Comune per la comunità" in una nota firmata dalle consigliere Alba Maria Continelli e Silvia Mazzoni A Modigliana il “Giorno del Ricordo” è stato celebrato “con minore impegno e passione della partecipazione del sindaco ad una inaugurazione”. Così il gruppo consiliare di Minoranza “In Comune per la comunità”, che in una nota firmata dalle consigliere Alba Maria Continelli e Silvia Mazzoni critica l’organizzazione delle commemorazioni dedicate alla tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Le consigliere osservano inoltre che “la lista che ora governa Modigliana, è stata eletta da molti cittadini, forse da più della metà, che non sono ideologicamente di Sinistra, perché la drammatica contingenza, che vedeva Modigliana in una tragedia, faceva nascere nei cittadini la comprensibile convinzione che un sindaco con una lunga esperienza, avrebbe potuto affrontarla meglio”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Modigliana Lista

A Modigliana, a partire da venerdì, sarà operativo il Punto unico di accesso sociosanitario presso la Casa di comunità in piazza Oberdan 6A.

A Modigliana si registrano disagi legati alla mancata raccolta dei rifiuti da parte di Alea, sia nelle zone rurali che nel centro cittadino, nonostante le date previste.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Modigliana Lista

Argomenti discussi: Modigliana, la lista 'In Comune per la comunità' accusa: La lista Viviamo Modigliana troppo politicizzata.

Modigliana, ecco la lista di DardiIn una sala Bernabei gremita di pubblico il ricandidato sindaco Giancarlo Dardi, detto Jader, ha presentato mercoledì serai dodici candidati della sua lista civica ‘ViViAmo Modigliana’. Della ... ilrestodelcarlino.it

Modigliana, Fratelli d’Italia ha il candidatoRiserbo sul nome, i referenti: Comunicato agli alleati. La Bonfante (Lega): Centrodestra unito, io a disposizione per creare la lista Si sono accesi anche a Modigliana i motori delle forze ... ilrestodelcarlino.it

Riordino della montagna, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare, ViviAMO Modigliana che riprende i contenuti di un analogo ordine del giorno approvato a maggioranza dal Consiglio Provinciale - facebook.com facebook