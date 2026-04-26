Ragazza scomparsa a Monreale | rintracciata telefonicamente atteso il rientro

Una ragazza scomparsa da Monreale nella sera del 25 aprile è stata rintracciata telefonicamente e si attende il suo rientro. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari e le forze dell'ordine, che si sono attivate per rintracciarla. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla posizione o le ragioni della scomparsa.

Erika, la ragazza scomparsa da Monreale nella serata del 25 aprile, è stata rintracciata telefonicamente. La notizia arriva direttamente dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha voluto informare la comunità dopo aver sentito la famiglia. La giovane non è ancora rientrata fisicamente a casa, ma il contatto telefonico rappresenta un segnale positivo che allenta la preoccupazione delle ultime ore. “Grazie al cielo è stata rintracciata telefonicamente”, ha scritto il primo cittadino, aggiungendo di ritenere doveroso aggiornare tutti dopo essersi confrontato con i familiari. “Speriamo si risolva nel più breve tempo possibile. Ti aspettiamo”, ha concluso con un messaggio affettuoso rivolto alla ragazza.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Ragazza scomparsa a Monreale: rintracciata telefonicamente, atteso il rientro Notizie correlate Leggi anche: Scomparsa una ragazza a Monreale Elena Rebeca Burcioiu rintracciata a Firenze: era scomparsa da FoggiaLa polizia di Stato ha rintracciato a Firenze,in buone condizioni di salute, Elena Rebeca Burcioiu, 25enne scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Monreale, addio alla maestra Giusi Nicolosi, punto di riferimento della Veneziano-Novelli. Ragazza scomparsa a Monreale, ore di apprensione per ErikaNon si hanno più notizie di Erika, una giovane scomparsa il 25 aprile da Monreale. I familiari hanno perso i contatti con la giovane, lanciando un accorato appello sui social. «Vi chiedo di aiutarci a ... msn.com Scomparsa Erika a Monreale: appello dei genitori sui socialUna giovane di nome Erika è scomparsa venerdì 25 aprile 2026 a Monreale (PA). I genitori chiedono di condividere l'appello sui social e contattare Carabinieri al 091/640111. Aggiornamenti in corso. quotidianodiragusa.it