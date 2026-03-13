Elena Rebeca Burcioiu rintracciata a Firenze | era scomparsa da Foggia

La polizia di Stato ha rintracciato a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 25 anni scomparsa da Foggia lo scorso 2 marzo. La giovane si trovava in buona salute e ora è stata riportata a disposizione delle autorità. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine, che hanno individuato il suo luogo di permanenza senza difficoltà.

La polizia di Stato ha rintracciato a Firenze,in buone condizioni di salute, Elena Rebeca Burcioiu, 25enne scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia.La giovane, arrivata a Foggia per lavorare come bracciante, aveva iniziato a svolgere attività di prostituzione lungo la SS16, è stata vista l’ultima volta lungo quella strada, in aperta campagna. A denunciare la scomparsa è stata l’amica con cui condivideva l’abitazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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