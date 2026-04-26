Elezioni a Raffadali Sabrina Mangione scende in campo | Basta malgoverno è tempo di scegliere

A Raffadali, una candidata annuncia la propria candidatura a sindaco, affermando che è arrivato il momento di cambiare e di fare una scelta diversa rispetto all’attuale amministrazione. La candidata si presenta come un’alternativa alle figure in carica e a chi ha guidato il paese finora, sottolineando la volontà di cambiare rotta. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi, con un messaggio chiaro di discontinuità.