Elezioni a Raffadali Sabrina Mangione scende in campo | Basta malgoverno è tempo di scegliere
A Raffadali, una candidata annuncia la propria candidatura a sindaco, affermando che è arrivato il momento di cambiare e di fare una scelta diversa rispetto all’attuale amministrazione. La candidata si presenta come un’alternativa alle figure in carica e a chi ha guidato il paese finora, sottolineando la volontà di cambiare rotta. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi, con un messaggio chiaro di discontinuità.
“È tempo di scegliere”. Con queste parole Sabrina Mangione ufficializza la propria candidatura a sindaco di Raffadali presentandosi come alternativa a Ida Cuffaro e soprattutto all’attuale classe dirigente, puntando su un messaggio netto di cambiamento.Avvocato, già consigliere comunale e attuale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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