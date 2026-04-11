Floridia Carianni lancia la sfida | coalizione unita per il futuro

Il sindaco di Floridia ha aperto il suo comitato elettorale in piazza Umberto I, dando il via alla campagna per la sua ricandidatura. La cerimonia ha visto la presenza di alcuni sostenitori e rappresentanti della sua coalizione politica. La candidatura del primo cittadino sarà al centro delle prossime settimane di confronto politico in vista delle elezioni comunali.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha ufficialmente inaugurato il proprio comitato elettorale in piazza Umberto I, segnando l'inizio della sfida per la riconferma alla guida dell'amministrazione locale. L'evento, che ha la partecipazione di una numerosa platea di cittadini, ha rappresentato il momento formale con cui è stato presentato il progetto per le elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio. La strategia politica per il secondo mandato si basa su una coalizione compo . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Floridia, Carianni lancia la sfida: coalizione unita per il futuro Brugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di VeneziaBrugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di Venezia La Quaresima è appena iniziata, ma a Venezia si guarda già alle elezioni del 24 e 25... Bangladesh: Elezioni dopo le proteste del 2024, sfida tra nazionalisti e coalizione islamista per il futuro del paese.Bangladesh al Voto: Tra Eredità di Proteste e Nuove Sfide Politiche Il Bangladesh si è recato alle urne oggi, 12 febbraio 2026, per eleggere un nuovo...