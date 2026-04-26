Rafael Jodar ha battuto De Minaur al Madrid Open, sorprendendo molti e raggiungendo un record. La partita si è conclusa con la vittoria di Jodar, che ha ottenuto il suo primo successo in un torneo ATP. La partita ha attirato l’attenzione per la sua svolta inattesa e per il risultato finale. Jodar ha dimostrato di essere in buona forma e ha conquistato un risultato importante nella sua carriera.

"> Il Grande Inizio di Rafael Jodar sull’ATP Tour. Rafael Jodar ha fatto il suo ingresso sull’ATP Tour con un’impressionante vittoria su Alex de Minaur, continuando a consolidare la sua reputazione come uno dei più promettenti talenti del tennis spagnolo. Già noto per le sue prestazioni consistenti sulla terra rossa, Jodar ha vinto 10 delle sue prime 11 partite su questa superficie, dimostrando di essere un serio contenditore. Nel suo incontro recente, Jodar ha dominato De Minaur in set consecutivi, dimostrando grande controllo e maturità nel suo gioco. Questo successo lo proietta al terzo turno, dove si troverà di fronte al brasiliano Joao Fonseca, un match che si preannuncia avvincente, dato che sarà il loro primo incontro sul circuito ATP.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rafael Jodar sorprende De Minaur e si impone al Madrid Open, eguagliando un record.

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